『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月23日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】プチプチ付きの封筒「古紙回収やプラスチック資源で出していますが 可燃ごみ（地域による）で大丈夫です！」【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは「ネットショッピングで送られてきたプチプチ付きの封筒が古紙回収やプラスチック資源で出していますが、この状態であれば、可燃ごみ（地域による）で大丈夫です！」と投稿しました。





一方で、「一部、紙マークがあれば全部大丈夫という所もあります。」と、一部地域では、古紙回収を行っているところもあると紹介。





そして、「僕はただ捨てるのはもったいないので箸入れにしています！」と報告しました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】