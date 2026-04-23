◆米大リーグロッキーズ―パドレス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・パドレス戦で先発し、１回表に先取点を与える苦しい立ち上がりとなった。先頭のロレアノには９球目まで粘られて四球。いきなり走者を背負い、２番のタティスこそ遊ゴロに打ち取ったが、１死二塁でメリルに中前適時打を浴びて先取点を献上した。それでもその後は