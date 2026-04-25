◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が、９回から今季初めて１軍の試合に出場した。梅野の名前がコールされると、会場は大歓声に包まれ「（歓声は）もちろん聞こえていました。選手として、この舞台で戦えるというのは幸せなこと。あとは結果で恩返しできるように」と、晴れやかな表情だった。９回２死三塁で守護神・岩崎が、モンテロに投手強襲の内野安打を浴