占い師として一世を風靡し、2021年に死去した細木数子。4月27日には彼女の人生を描いたドラマ「地獄に堕ちるわよ」がNetflixで配信される。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は細木数子の娘に「時代の寵児」が建てた20億円ハウスを案内された。【映像】細木数子の700坪・20億円京都豪邸（「バーキンの山」も）東京・神楽坂に自宅を構えていた細木数子は、東西に拠点を持ちたいという理由で京都に2つ別邸を建てた。晩