岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は、発生４日目となった２５日も延焼が続いた。これまでに７３０ヘクタールが焼けたとみられる。町人口の約３割にあたる１５４１世帯３２３３人に避難指示が出され、午後７時現在で１１８世帯２７９人が、町内外６か所の避難所に身を寄せている。市街地には大量の煙が流れ込み、町民の健康被害も懸念される。県によると、小鎚（こづち）地区で１３１ヘクタール、吉里吉里（きりきり）地区