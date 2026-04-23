◆米大リーグ ロッキーズ―パドレス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・パドレス戦で先発し、１回表に先取点を与える苦しい立ち上がりとなった。

先頭のロレアノには９球目まで粘られて四球。いきなり走者を背負い、２番のタティスこそ遊ゴロに打ち取ったが、１死二塁でメリルに中前適時打を浴びて先取点を献上した。それでもその後はマチャドから見逃し三振を奪い、ボガーツも三ゴロで打ち取って追加点は与えなかった。

今季からロッキーズに加入した菅野は、開幕からの３登板では１勝無敗、防御率２・１６と好発進を切った。だが、前回登板の１７日（同１８日）本拠地・ドジャース戦では、大谷翔平投手（３１）に２安打を浴びるなど４回９安打５失点で敗戦投手になり、防御率も３・９２となった。試合開始時の気温が１・７度という極寒だったとあって、試合後には「間違いなく人生で投げた中で一番寒かった。一定の手応えもある。しっかり次につなげられると思いますし、つなげられるような１日になったかなと思います」と前を向いていた。