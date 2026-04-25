女優・仲里依紗（36）が25日、YouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶（37）と夫婦共演を果たした。その中で結婚前に中尾からもらったプレゼントについて語る場面があった。4月18日に13回目の結婚記念日を迎えたことを記念して夫婦共演が実現。お互いに質問をして回答していく中で、結婚前の交際期間中を回想する場面があった。仲は、中尾からもらったプレゼントや、逆に自分がした贈り物は「全部覚えてる」とし、付き