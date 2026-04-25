再審＝裁判のやり直しの制度見直しについて。えん罪被害が相次いだことを受けて始まった議論だが、政府案に対し批判の声が強まっている。人生を奪われた当事者らは、「無実の人間の叫びにこたえてほしい」と訴えている。【写真で見る】自民党内から相次ぐ異論審理の長期化など問題に…「再審制度見直し」政府案には批判の声4月18日、東京・渋谷のスクランブル交差点前に人々が集まった。「再審制度の見直し」がテーマの集会だ。古