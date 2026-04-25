年齢を重ねるにつれ、毎日続けてきた家事を負担に感じることも増えてきます。「すべてをきちんとこなそうとするのではなく、自分に合った形に変えることで、暮らしはぐっとラクになります」と語るのは、暮らしや生き方のヒントをYouTube「60歳からの幸せライフ」で発信しているライフさん（60代）。今回は、やめた家事と残した家事について、ライフさんが語ります。いくつかの家事を「やめる」と決めたきっかけ60代になってから子