新日本プロレス２５日の広島大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が「毘沙門」こと後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）組の挑戦を退け、６度目の防衛に成功した。プロレス大賞で２０２５年度最優秀タッグチームのＫ．Ｏ．Ｂと、２４年度同賞受賞チームの毘沙門による新旧最強タッグ対決は、互いに一歩も譲らない大激闘