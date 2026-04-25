きょう（25日）未明、千葉県習志野市で、酒を飲んで車を運転し、歩行者をはねて重傷を負わせたうえ、そのまま逃走したとして、24歳の男が危険運転傷害などの疑いで逮捕されました。危険運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、自称・千葉県八千代市の会社員、川越盛斗容疑者（24）です。警察によりますと、川越容疑者は午前2時10分ごろ、習志野市藤崎の県道で、貨物車を運転中に対向車線に飛び出し、路側帯を歩いていた38歳の