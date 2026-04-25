神奈川県平塚市消防本部の中村泉咲・消防副士長（２４）が、社会人チアリーディングチームの一員として、２４日から米・フロリダ州で開かれる世界選手権に出場する。救急救命士として夜間勤務もこなしながらチーム練習に参加し、昨年１１月の国内大会を勝ち抜いて大舞台の切符を手にした。「最高の演技を披露したい」と誓っている。チームは首都圏で活動する「ＭＴＤＤｅｌｉｇｈｔｓ（ディライツ）」。出場するのは、高度な