◇プロ野球 セ・リーグ 中日 5-2 ヤクルト(25日、バンテリンドーム)前日のサヨナラ勝利から続けての2連勝で、今季初のカード勝ち越しを決めた中日。試合後に井上一樹監督がインタビューに応じました。第一声で「良い試合だったと思います」と振り返った井上監督。続けて、7回を被安打わずか3、無失点に抑えた先発・大野雄大投手の力投をたたえます。続けてHR攻勢に出た野手陣にも言及。「昨日の村松(開人)のサヨナラHRという、興奮