京都府・京都市にある、江戸の街並みを再現した"没入体験型テーマパーク"の太秦映画村。2026年3月のリニューアルに伴い、新たなアトラクションがオープンしたのだが、その内容が物議を醸している。【写真】「倫理観疑います」批判が殺到した拷問屋敷の体験アトラクション2026年3月にリニューアルの太秦映画村「同施設は、江戸や明治の街並みが広がり、 2,000本以上の映画や9,000話ものテレビドラマなどが撮影されている聖地でも