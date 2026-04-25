4月25日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1が行われ、千葉ジェッツが広島ドラゴンフライズに83－68で勝利。レギュラーシーズン残り3試合を残して、自力でチャンピオンシップ進出を決めた。 千葉Jは立ち上がりから原修太やディー・ジェイ・ホグを中心に押し込み、22－13とリードして第1クォーターを終