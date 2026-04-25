猫が「愛情不足」を感じているときの5つのサイン 1.過剰な毛づくろい 猫にとって毛づくろいは体を清潔にするだけでなく、心を落ち着かせるための大切な行動です。 しかし、愛情不足によるストレスを感じると、自分を安心させようとするあまり、執拗に同じ場所をなめ続けてしまうことがあります。特にお腹や足などを、毛が抜けて皮膚が見えてしまうほど舐め壊してしまう場合は注意が必要です。 これは自分の体