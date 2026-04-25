住まいづくりで必要な機能を見極める考え方を紹介します。YouTubeチャンネル「職人社長の家づくり工務店」で家づくりの情報を発信する平松明展さんによると、勝手口や窓、ベランダなど一見便利な機能も、使わなければ無駄なコストにつながるといいます。機能ごとの選び方のポイントを伺いました。※ この記事は『お金の不安が消える 住まいのコスト大全』（KADOKAWA）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【図】