◇MLB ドジャース-カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間26日のカブス戦に先発予定。5度目の先発で今季初白星を目指します。前回登板となった20日のロッキーズ戦では、3回まで無失点に抑えるも4回に安打や死球でランナーをためてタイムリーを浴び失点。さらに2点リードの5回には一発を浴びると、さらに連打で失点し、リードを守れず。5回途中3失点で2敗目を喫しました。それから中5日で