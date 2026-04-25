現場検証が行われた旭山動物園。手前中央に焼却炉の建物がある＝25日午前10時23分、北海道旭川市（共同通信社ヘリから）北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に30代女性の遺体を遺棄した疑いがあり、道警の任意の事情聴取に遺棄を認める趣旨の供述をしている夫で同園勤務の市職員の30代男性が、聴取開始当初、女性と連絡が取れない理由について不自然な説明をしていたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者による