羽田空港から出国する人たち＝18日2025年の日本人出国者は1473万人で、新型コロナウイルス感染拡大前の19年実績2008万人の7割にとどまったことが25日分かった。コロナ禍収束後、観光目的の海外旅行は回復傾向だが、急速な円安の影響で伸び悩んでいる。全47都道府県で19年を下回り、高齢化が進む東北地方の落ち込みが目立った。出入国在留管理庁の出入国管理統計を共同通信が分析した。出国者数は統計が残る過去76年間では、1