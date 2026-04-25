[4.25 J1百年構想リーグEAST第12節 川崎F 2-1 千葉 U等々力]川崎フロンターレは25日、J1百年構想リーグEAST第12節でジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利した。開始5分で川崎Fが先制した。ペナルティエリア右に入ったDF山原怜音がMF伊藤達哉からボールを受けて中央にグラウンダーパスを送ると、MF脇坂泰斗を経由してMF山本悠樹が右足コントロールシュート。力の抜けた鮮やかなシュートがゴールに吸い込まれてリードを奪った。