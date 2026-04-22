今年のGWは、ちょっとした工夫でお得に楽しむ！という方が増えているようです。まだ予定が決まっていない方は必見です。【写真で見る】キャベツの詰め放題ならぬ“抱え放題”！？大量のキャベツを抱える参加者GWの旅行は「体験」重視！おすすめの「〇〇放題」スポット山形純菜キャスター：GWに旅行する予定が「ない」と答えた人が8割以上となっています。【GW「旅行の予定は？」】※インパクトフィールドによる3月の調査あり：17