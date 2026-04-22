今年のGWは、ちょっとした工夫でお得に楽しむ！という方が増えているようです。まだ予定が決まっていない方は必見です。

【写真で見る】キャベツの詰め放題ならぬ“抱え放題”！？ 大量のキャベツを抱える参加者

GWの旅行は「体験」重視！おすすめの「〇〇放題」スポット

山形純菜キャスター：

GWに旅行する予定が「ない」と答えた人が8割以上となっています。

【GW「旅行の予定は？」】※インパクトフィールドによる3月の調査

あり：17.8％

なし：82.2％



▼「なし」の理由

・混雑を避けたい

・自宅でゆっくり過ごしたい

・旅行代金が高い など

山形キャスター：

調査によると、旅行する予定「あり」と答えた人たちが求めているのは、「そこでしか得られない“体験”」だといいます。



そこで今回は、GWに行きたい体験スポットを紹介します。

▼群馬「こんにゃくパーク」のキャベツ抱え放題

・キャベツを抱えて後ろのテーブルに持って行けた分だけもらえるイベント

・5月2日(土)〜6日(水) (1)10:00〜 (2)15:00〜（整理券配布の予定）

・1回1000円（イベント時の仕入れ状況によるものの5個以上でお得に）

・平均は6〜7個（2025年は1回で12個ほど抱えた人も）

▼埼玉 豚のテーマパーク「サイボク」の野菜詰め放題

・5月2日(土)〜6日(水) 10:00〜16:00（なくなり次第終了）

・1回500円（2025年は6個以上でお得に）

・今年の野菜は未定（2025年はジャガイモと玉ねぎ）

・駐車場 1日無料

GWに「予約なし」で行ける“0円スポット”

山形キャスター：

日本にいながら世界旅行している気分を味わえるスポットもあります。

▼福島「スパリゾートハワイアンズ」

・宿泊すると首都圏からの「無料バス」が運行

→GW期間中（5月2日〜5日）は東京と横浜出発のみ

・宿泊料金：平日1万円〜/1名（大人4人1部屋利用 の場合）



・無料バスの利用者

2000年度（運行初年度）：約1万人

2025年度：約10万人

山形キャスター：

担当者は「お客さんは交通費がかからず、施設側は利益が出る。どちらにとってもウィンウィン」としています。

そして、ほかにも0円で楽しめる「0円スポット」もあります。

横浜のみなとみらいエリアは「0円スポット」の激戦区となっていて、このうちGW中でも「休館なし」かつ「予約が必要ない」施設を2つ取り上げました。

▼「ヤマハミュージック 横浜みなとみらい」

・ドラムやバイオリン、フルート、クラリネットなど11種類の楽器を無料で演奏可能

（1人5分 一部楽器は当日受付必要）

▼横浜「首都高MMパーク」

・実際に使用していた黄色いパトロールカー、標識など首都高に関する様々な展示物を見学できる

山形キャスター：

みなとみらい地区は、ビルを建てる際に“低層階を誰でも利用できる施設にする”というルールがあることから、各企業がこれに賛同する形で0円スポットが増えているそうです。