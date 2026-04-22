２２日行われた記念セレモニーには関係者など２２０人が出席し、八重咲きの枝垂桜の記念植樹も行われました。 ２００６年４月に開館したこの美術館では、三次市出身の日本画家・奥田元宋の作品や、夫婦そろって国民栄誉賞を受賞した小由女の作品を収蔵しています。 奥田小由女さん「三次だけのものじゃなくて広島の皆さんとかその近辺の皆さんにも、ぜひ美術とか文化をご覧いただいてお役に立てたら」 ２３日から始ま