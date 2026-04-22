【モデルプレス＝2026/04/22】インフルエンサーのひよんが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】韓国人インフルエンサー「彩りが綺麗」おばあちゃんのお弁当みたいって言われた作り置き解凍の手作り弁当◆ひよん、作り置き活用の弁当を公開ひよんは「今日は全部作り置きを解凍してから入れました」と、弁当の写真を公開。ほうれん草や人参のナムル、ハンバーグ、玉ね