韓国人インフルエンサーひよん「おばあちゃんのお弁当みたいって言われて少しショック」おかず4品の作り置き解凍の手作り弁当披露「参考になる」「栄養バランス良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】インフルエンサーのひよんが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】韓国人インフルエンサー「彩りが綺麗」おばあちゃんのお弁当みたいって言われた作り置き解凍の手作り弁当
ひよんは「今日は全部作り置きを解凍してから入れました」と、弁当の写真を公開。ほうれん草や人参のナムル、ハンバーグ、玉ねぎ炒め、フルーツが並ぶ彩りの良い栄養満点な弁当の中身を紹介している。ピンクや紫の可愛らしい容器におかずが並ぶお弁当ながら「娘のお弁当なのに、おばあちゃんのお弁当みたいって言われて少しショック笑」とコメントを添えている。
この投稿には「栄養バランス良さそう」「美味しそう」「参考になる」「彩りが綺麗」「愛情たっぷり」「理想的で素敵なお弁当」「とっても可愛いお弁当だと思う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】韓国人インフルエンサー「彩りが綺麗」おばあちゃんのお弁当みたいって言われた作り置き解凍の手作り弁当
◆ひよん、作り置き活用の弁当を公開
ひよんは「今日は全部作り置きを解凍してから入れました」と、弁当の写真を公開。ほうれん草や人参のナムル、ハンバーグ、玉ねぎ炒め、フルーツが並ぶ彩りの良い栄養満点な弁当の中身を紹介している。ピンクや紫の可愛らしい容器におかずが並ぶお弁当ながら「娘のお弁当なのに、おばあちゃんのお弁当みたいって言われて少しショック笑」とコメントを添えている。
◆ひよんの投稿に反響
この投稿には「栄養バランス良さそう」「美味しそう」「参考になる」「彩りが綺麗」「愛情たっぷり」「理想的で素敵なお弁当」「とっても可愛いお弁当だと思う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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