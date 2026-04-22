飯山市のサービス付き高齢者住宅に入居していた男性から、約200万円をだまし取った罪に問われている元施設長の女の初公判が22日、長野地方裁判所で開かれました。女は「間違いありません」と起訴内容を認めました。電子計算機使用詐欺の罪に問われているのは、長野市のパート従業員の女（57）です。起訴状などによりますと、2019年5月に飯山市のサービス付き高齢者住宅「いいやまの郷」に入居していた70代の男性