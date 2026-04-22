◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が先制の適時打を放った。初回先頭の三森が左翼線二塁打で出塁すると、続く牧の左中間二塁打で一気に無死二、三塁の好機を作った。なおも１死二、三塁から佐野が茨木の初球、１４７キロを中前にはじき返す先制の２点適時打を放ち「初回から先制のチャンスを作ってくれたので、初球から積極的にいこうと思っていました。先制点が取れて嬉