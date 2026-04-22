「キャプテン翼」の主人公、大空翼（C）高橋陽一有力スポーツ選手を手がけるマネジメント会社「スポーツビズ」は22日、アニメなどのキャラクターを活用する「IP（知的財産）アスリートマネジメント」を開始し、人気サッカー漫画「キャプテン翼」の主人公、大空翼と契約を結んだと発表した。同社は陸上女子やり投げの北口榛花選手（JAL）らを顧客に抱える中で、IPを対象としたマネジメント契約は異例。一方で企業や自治体と連携