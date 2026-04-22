ファミコンからDL販売まで…ゲームショップの栄枯盛衰を追体験「ゲームショップ斜陽」配信開始

京都を拠点に活動するインディーゲームスタジオのロブスタジオ株式会社は4月22日、PC（Steam）向け経営シミュレーションゲーム「ゲームショップ斜陽」の配信を開始しました。

価格は1380円（税込）で、リリースから2週間は20%オフのセール価格で購入可能です。

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■ ファミコンブームからダウンロード販売の時代まで……激動の25年を生き抜けるか

本作は、1985年から2010年までの25年間にわたるゲーム業界の歴史を、店長の視点で追体験できるレトロ風カジュアル経営シミュレーションゲーム。

ゲームは1か月1ターンで進行し、1985年から2010年までの約300ターン（プレイ時間目安は約10〜15時間）を生き抜くことが目標となります。

8ビットサウンドとノスタルジックなドット絵で表現された世界の中で、プレイヤーは新作ソフトのレビューや期待値から人気を予想し、仕入れ数を決定。限られた情報から市場を読み解き、時には直感を信じて在庫管理の決断を下すという、リアルな店舗経営の醍醐味を味わうことができます。

単にソフトを売るだけでなく、店舗の拡大やライバル店との競争、常連客との交流といった人間味あふれるドラマが展開されるのも本作の特徴です。

また、プレイ中には実際のゲーム史に基づいたニュースが月ごとに流れ、バブル崩壊や中古販売論争、そしてダウンロード販売の台頭といった「歴史的転換点」が次々と訪れます。史実に沿って押し寄せる業界の荒波やコントロールできない大きな変化に対し、いかに長期的な戦略を立てて抗っていくか、プレイヤーの経営手腕が試されます。

■ かつての夢の場所へ あの頃のゲームショップをもう一度

開発者は本作の制作に至った背景として、子どもの頃に通い詰めた夢の場所であったゲームショップが、時代の流れとともに「斜陽」となり忘れられつつあることへの寂しさと敬意を挙げています。ゲームショップに通い詰めた世代には懐かしい記憶を呼び起こし、当時を知らない世代には新鮮でエモーショナルな経営体験を提供する、世代を超えて楽しめる作品に仕上がっているとのことでした。

なお、本作は個人・法人を問わず事前の許諾なしで実況や動画配信が全面的に許可されており、公式のBOOTHでは配信者向けの素材も無償配布されています。

今後は5月22日からの「BitSummit PUNCH」や、7月11日の「OPEN GAME FEST 2026」といったインディーゲームイベントへの出展も予定されており、会場では本作のゲームコードが付属した懐かしいデザインの「レトロゲーム風の空箱」が1500円（税込）で販売されるなど、遊び心あふれる展開にも注目が集まります。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：ゲームショップ斜陽

・ジャンル：ゲームショップ経営シミュレーション

・パブリッシャー：ロブスタジオ株式会社

・開発元：ロブスタジオ株式会社

・プラットフォーム：PC（Steam）

・リリース日：2026年4月22日

・価格：1380円（税込）

・公式X：@lob_studio

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042206.html