【新拡張パック「ディアブロ IV: 憎悪の帝王」】 2026年4月28日 発売予定 価格：スタンダードエディション 4,800円 デラックスエディション 7,200円 アルティメットエディション 10,800円 コレクション（本編+拡張パック） 8,400円 サンクチュアリの物語に新たなページが加わろうとしている。 プレイステーション 5/プレイ