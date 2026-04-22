レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、日本のケータイ史において重要なゲームチェンジャーとなったのが、1999年にサービスを開始したNTTドコモの携帯電話IP接続サービス「iモード」です。新規受けつけが2019年9月末に終了、続いて公式サイトが21年11月末に終了して、26年3月末にFOMA停波とと