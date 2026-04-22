『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』 群馬県桐生市・新川公園で６月６日・７日に初開催される『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の第2弾出演アーティストとして、TENDREとDE DE MOUSEの２組が発表された。（DE DE MOUSEの「DE DE」の「E」はアキュート・アクセント付き）桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日・6月7日の2日間、群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture