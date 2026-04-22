総点検で災害防止措置が確認できなかった盛り土への対応静岡県熱海市で発生した大規模土石流を受けて2021年度に実施された「盛り土総点検」で、必要な災害防止措置を確認できなかった盛り土513カ所のうち、254カ所（50％）で対策が取られていないことが分かった。総務省行政評価局が改めて調査した結果を22日発表した。事業者らが行政指導に応じないことに加え、自治体間の連携不足も背景にあるとしている。同局は早期是正に向け