MF坂元達裕の所属するコヴェントリーがEFLチャンピオンシップ（イングランド2部）優勝を決めた。コヴェントリーは21日、ホームで行われたチャンピオンシップ第44節でポーツマスと対戦。坂元は肋骨の負傷のため欠場したが、チームは5−1の快勝を収めた。この結果、コヴェントリーは勝ち点を「89」に伸ばし、2位のミルウォール（勝ち点79）との勝ち点差10を維持し、2節を残してのリーグ優勝を決定した。前節すでに25年ぶりの