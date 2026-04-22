坂元達裕所属のコヴェントリー、25年ぶりのプレミア昇格に続き英2部優勝も決定！
MF坂元達裕の所属するコヴェントリーがEFLチャンピオンシップ（イングランド2部）優勝を決めた。
コヴェントリーは21日、ホームで行われたチャンピオンシップ第44節でポーツマスと対戦。坂元は肋骨の負傷のため欠場したが、チームは5−1の快勝を収めた。
この結果、コヴェントリーは勝ち点を「89」に伸ばし、2位のミルウォール（勝ち点79）との勝ち点差10を維持し、2節を残してのリーグ優勝を決定した。
前節すでに25年ぶりのプレミアリーグ昇格を決定していたフランク・ランパード監督率いるチームだが、2部優勝は1966−67シーズン以来2度目の快挙。
ここまでは26勝11分け7敗の戦績に加え、得点90、失点44はいずれもリーグ最高の数字で文句なしの優勝となった。
なお、試合後のピッチでは坂元とともにファーストチーム・キット＆ランドリーアシスタントの三田実氏がチームとともに優勝を祝っている。
コヴェントリーは21日、ホームで行われたチャンピオンシップ第44節でポーツマスと対戦。坂元は肋骨の負傷のため欠場したが、チームは5−1の快勝を収めた。
この結果、コヴェントリーは勝ち点を「89」に伸ばし、2位のミルウォール（勝ち点79）との勝ち点差10を維持し、2節を残してのリーグ優勝を決定した。
ここまでは26勝11分け7敗の戦績に加え、得点90、失点44はいずれもリーグ最高の数字で文句なしの優勝となった。
なお、試合後のピッチでは坂元とともにファーストチーム・キット＆ランドリーアシスタントの三田実氏がチームとともに優勝を祝っている。