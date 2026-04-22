【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46梅澤美波の2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）が、5月4日に幕張メッセイベントホールにてラストメッセージ入りB3ポスター付きで販売されることが決定した。【写真】27歳乃木坂メンバー、美背中のぞく赤ドレス姿◆梅澤美波、ラストメッセージ入りポスター付きの写真集を事前販売5⽉21⽇に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃⽊坂46キャプテンの梅澤。5⽉4⽇に