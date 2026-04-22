卒業発表の乃木坂46梅澤美波、“ラストメッセージ入り”ポスター付き写真集が登場 プロデュースグッズ事前販売にて【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46梅澤美波の2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）が、5月4日に幕張メッセイベントホールにてラストメッセージ入りB3ポスター付きで販売されることが決定した。
【写真】27歳乃木坂メンバー、美背中のぞく赤ドレス姿
5⽉21⽇に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃⽊坂46キャプテンの梅澤。5⽉4⽇には、幕張メッセイベントホールにて「乃⽊坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施される。こだわりのグッズが並ぶなか、2nd写真集「透明な覚悟」もラストメッセージ⼊りのB3ポスター（丸めてビニール⼊り）付きで販売される。本⼈がセレクトした写真は、イタリアロケのなかでも特に思い出に残ったという世界遺産・チンクエテッレの美しい海をバックに⽩いドレスで⽴っているカット。サンセット間際で⼣陽が⽔⾯にキラキラと輝き、エモさが溢れる1枚だ。また、200wを超える直筆メッセージ（プリント）は、約10年に及ぶ乃⽊坂46への想いに溢れた内容となっている。
梅澤は「乃⽊坂46からの卒業は、⼈⽣の中で⼤きな選択のひとつになりました。2nd写真集『透明な覚悟』は、9年と8ヶ⽉の私の乃⽊坂⼈⽣の集⼤成！ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います。卒業コンサートまで1ヶ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、⼤切な1冊になっていたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、⼤⼈の階段を上る彼⼥の「今」を収めた本作。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意⾒を交換しながら作った1冊となった。撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノ、世界遺産・チンクエテッレ、芸術の街・フィレンツェを舞台に、有名スポットを網羅。ファッショナブルな⾐装から、開放感溢れる水着シーン、美しい脚を生かした⼤胆なランジェリー姿も収録。⼤⼈の⾊⾹溢れる姿や、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼⼥を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂メンバー、美背中のぞく赤ドレス姿
◆梅澤美波、ラストメッセージ入りポスター付きの写真集を事前販売
5⽉21⽇に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃⽊坂46キャプテンの梅澤。5⽉4⽇には、幕張メッセイベントホールにて「乃⽊坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施される。こだわりのグッズが並ぶなか、2nd写真集「透明な覚悟」もラストメッセージ⼊りのB3ポスター（丸めてビニール⼊り）付きで販売される。本⼈がセレクトした写真は、イタリアロケのなかでも特に思い出に残ったという世界遺産・チンクエテッレの美しい海をバックに⽩いドレスで⽴っているカット。サンセット間際で⼣陽が⽔⾯にキラキラと輝き、エモさが溢れる1枚だ。また、200wを超える直筆メッセージ（プリント）は、約10年に及ぶ乃⽊坂46への想いに溢れた内容となっている。
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、⼤⼈の階段を上る彼⼥の「今」を収めた本作。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意⾒を交換しながら作った1冊となった。撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノ、世界遺産・チンクエテッレ、芸術の街・フィレンツェを舞台に、有名スポットを網羅。ファッショナブルな⾐装から、開放感溢れる水着シーン、美しい脚を生かした⼤胆なランジェリー姿も収録。⼤⼈の⾊⾹溢れる姿や、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼⼥を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
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