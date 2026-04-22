1995年から3年間、ダイエー2軍投手コーチを務めた元西武、中日、ダイエー左腕の杉本正氏（野球評論家）は1995年シーズンからダイエー2軍投手コーチに就任し、指導者人生をスタートさせた。1998年からは西武・東尾修監督の下で1軍投手コーチを務め、1999年にはドラフト1位の怪物ルーキー・松坂大輔投手のデビューにも関わった。「キャンプでは人が多くて大変でしたけどね」。当時、話題になった“ニセ松坂”を作っての移動作戦も