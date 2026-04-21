「拳下ろしてみな～。目の前にいる人、案外敵じゃないかもよ」 参考：『時すでにおスシ!?』第3話は鮨アカデミーに激震が走る回に益田千愛Pが見どころを語る みなと（永作博美）の親友・泉美（有働由美子）の口から、全人類が心得るべき格言が飛び出した『時すでにおスシ!?』（TBS系）第3話。胡桃（ファーストサマーウイカ）に焦点が当たるとともに、大江戸（松山ケンイチ）の過去が明らかとなった。