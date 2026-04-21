発がん性が指摘されている有機フッ素化合物＝PFAS。このPFASをめぐっては、4月から水道事業者に対して水質検査が義務付けられました。石川県の能美市や白山市の地下水でも検出されたPFASの有害性について考えます。「こちらに見えているのが原水と言って上流の犀川ダムから流れたきた水です。金沢市の水道水になる水で、犀川ダム周辺も綺麗な環境となっているので大変綺麗な水です」こう説明するのは、金沢市の末浄水場に勤務する