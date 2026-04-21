4月22日（水）の近畿地方は、午前を中心に晴れて、一日の寒暖差が非常に大きいでしょう。 午前中は高気圧に覆われて、晴れの天気が続く見込みです。ただ、西からは前線や低気圧が近づき、23日（木）にかけてゆっくりと天気は下り坂です。午後は雲が増えて曇り空になる所が多いでしょう。ただ、水曜いっぱいは雨の降る所はほとんどなさそうです。 朝の最低気温は前日より大幅に低くなるでしょう。北部や内陸部は8℃前後まで