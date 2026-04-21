大躍進のシーズンとなりました。バレーボールのトップリーグ・SVリーグチャンピオンシップ。PFUブルーキャッツ石川かほくは、20日夜、アウェーで初の決勝進出をかけた一戦に臨みました。先に2勝した方が決勝進出となる、チャンピオンシップ準決勝。PFUは1勝1敗で格上のレギュラーシーズン2位、SAGA久光スプリングスに挑みました。地元・かほく市の河北台中学校ではパブリックビューイングが行われ、およそ550人が熱い声援を送りま