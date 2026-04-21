大躍進のシーズンとなりました。バレーボールのトップリーグ・SVリーグチャンピオンシップ。PFUブルーキャッツ石川かほくは、20日夜、アウェーで初の決勝進出をかけた一戦に臨みました。

先に2勝した方が決勝進出となる、チャンピオンシップ準決勝。

PFUは1勝1敗で格上のレギュラーシーズン2位、SAGA久光スプリングスに挑みました。

地元・かほく市の河北台中学校ではパブリックビューイングが行われ、およそ550人が熱い声援を送りました。

ブルーキャッツは序盤、エース・バルデス選手の強烈なスパイクなどで流れを引き寄せ、1、2セットを連取。

最終セットまでもつれ込む大接戦に

ところが第3セット以降、日本代表5人を擁する久光が徐々に追い上げ、勝利の行方は最終セットへ。

序盤で流れを掴んだPFUブルーキャッツでしたがあと一歩及ばず、セットカウント2対3の末、惜しくも初の決勝進出を逃しました。

それでも地元ファンからは、チームの大健闘をたたえる声が聞かれました。

応援に来た人「本当に最後までPFUらしい粘り強いバレーを見せてもらってすごい感動しました」「すごくワクワクする試合をしてくれたので来シーズンも楽しんで観れるよう応援したい」

あと一歩で決勝進出を逃したPFU。

しかし、2025年の10位から3位へと大躍進を遂げた今シーズンの戦いぶりは、地元ファンの心にしっかりと刻み込まれました。