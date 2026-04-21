4月21日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「重要鉱物やプラスチックのリサイクル強化に向けた政府の方針」について意見を交わした。 まさにそれが“責任ある積極財政”なんでしょうね 政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術