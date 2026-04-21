スタジオジブリの新作短編アニメーション「魔女の谷の夜」（監督：宮崎吾朗、山下明彦）が７月８日より愛知・長久手市のジブリパーク・ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」で上映されることが発表された。本作はジブリパーク・魔女の谷を舞台にした物語で、スタジオジブリがジブリパークのためにつくった初のオリジナル短編アニメーション作品となる。７月８日には初回上映を記念して、両監督が出席する特別上映会と舞台