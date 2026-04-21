20日午前、富士市の市道で車が道路わきにいた女性をはね、そのまま逃走するひき逃げ事件がありました。女性は腕の骨を折る重傷です。警察と消防によりますと、20日午前10時ごろ富士市厚原の市道で、車が道路の左端に立っていた市内に住む62歳の女性をはね、そのまま逃走しました。女性は病院へ搬送され、右腕を骨折する重傷ですが命に別条はないということです。消防には、当初「つまずいて転んだ」との内容で通報がありましたが、