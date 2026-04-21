４月18日、有明コロシアム。大同生命SVリーグ男子の最終節、王者サントリーサンバーズ大阪（１位）は、大観衆の敵地で東京グレートベアーズ（６位）をセットカウント３−０とストレートで下している。前日も３−０で完全勝利を飾り、レギュラーシーズン優勝を決定。主力を大幅に入れ替えながらも、再びチャンピオンシップにも出場する伏兵を圧倒した。「最後もこうして勝利できたので、ファイナル（チャンピオンシップ）に向けて