お笑い芸人として活躍する一方、2015年に小説『火花』で芥川賞を受賞した又吉直樹さん。今年は6年ぶりとなる長編小説『生きとるわ』（文藝春秋）を刊行するなど、現在も多様な表現活動を続けています。 後編では、そんな又吉さんに若手社会人に向けた、より具体的なキャリアのアドバイスを伺いました。 「自分に向いている仕事はどう見つけるのか」 「夢が見つからないとき、どう考えればいいのか」 周囲の価値観に振り回さ