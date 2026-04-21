お笑い芸人として活躍する一方、2015年に小説『火花』で芥川賞を受賞した又吉直樹さん。今年は6年ぶりとなる長編小説『生きとるわ』（文藝春秋）を刊行するなど、現在も多様な表現活動を続けています。

後編では、そんな又吉さんに若手社会人に向けた、より具体的なキャリアのアドバイスを伺いました。

「自分に向いている仕事はどう見つけるのか」

「夢が見つからないとき、どう考えればいいのか」

周囲の価値観に振り回されがちな時代に、「自分らしく生きる」ヒントが詰まっています。

前編： 30代で感じる「このままでいいのか」は当たり前。芸人・又吉直樹が語る年齢に応じたキャリアの考え方

最初のステージで、仕事の向き不向きを決めてはいけない

――自分に向いている職業は、どうやったら見つけられると思いますか。

止まったまま考えていてもわからないので、 アクションを起こして、そこで起きたことを観察して、自分に何ができるかを見極める のが大事だと思います。

ただ、注意しないといけないのは、どんな仕事でも最初は基本的なことからやっていきますよね。基本が得意な人もいれば、基本は不器用でも応用がピカイチな人もいっぱいいるんですよ。

――最初に求められることが、その仕事に必要な能力とは限らないですね。

芸人も養成所時代にコミュニケーション能力が抜群で、先輩に気に入られて「こいつらは将来性がある」と言われていた人たちは、大体辞めていくんですよ。コミュニケーション能力だけでは、作品はできないので。

それに選ぶ側もせいぜい1～2年先輩だから、反抗的じゃなくて可愛い＝面白いになっちゃうんです。

そういうのを18歳ぐらいの僕は、すっごいよくない弱小チームの構造ができ上がってると思って見ていました。下手な3年が下手な1年を可愛がってるみたいなふうに見えて。

――才能があるのに、最初につまずいて辞めてしまう人もいそうです。

めちゃくちゃいますよね。なので、最初に「大人たちに可愛がられへんな」と思っても、だから向いていない、じゃなくて。そこを耐えた後にどういう仕事になるのかと考えるべきです。苦手なステージが先に来て、自分には才能がないと思うかもしれないけど、そんなことはないんですよ。

これは、あるテレビのプロデューサーの人も「まさにそう」と言っていました。スーパーADで、そのままスーパーディレクターになる人は少ないそうです。全然気が利かず、怒られまくっていたADが、企画をやらせたら見たことないものを持ってきたりする。

最初のステージの先に能力を発揮できるポイントがあるかもしれないので、そこも含めて向いている仕事をシミュレーションしたほうがいいです。

「夢はなくていい」。大事なのは自分の幸福度で考えること

――又吉さんは、夢が見つからないと若手社会人に相談されたら、どう答えますか？

夢はなくてもいいと思うんですよね。それよりも、何をやったら一番自分の幸福度が高まるかで考えたらいいと思います。

夢を持っている悪い奴、いっぱいいますから（笑）。夢がなくても、ちゃんと人に迷惑をかけずに生きているだけで十分すごいことです。

ただ、仕事って個人の幸福度だけで決まらないのがやっかいで、周りが勝手にいろいろ心配してくるんですよね。自由に生きていても、「その仕事で大丈夫？」とか「将来どうすんの？」と誰かが言ってくる。それがストレスになってきたりするんで、そこも考慮しないといけないんですよね。

――周りと比べたり、年相応の年収を求めてしまうのが普通ですよね。

みんな人の収入とかを気にしすぎですよね。お金の価値に縛られすぎていると思うんですよ。幸福度ってわかりやすい指標がないから、どうしてもお金で測ってしまうけど、収入と幸福度が一致しないのは、昔からいろんな専門家が言っていますよね。

あと、よくないのは、収入を得たりいい車を買ったりすると、みんな自慢したいんですよね。誰かが自慢をして、聞いた側はちょっと削られて不安になる。あらゆるところでその摩擦が起きていて、「俺はお金じゃない。楽しかったらいい」と思っていても、影響を受けてしまうんですよ。

だから「人の仕事のことをとやかく言うな」ということを、もっと教育で伝えたほうがいいと思います。

――職業や収入でマウントを取る人もいますからね。

そうですよね。でも、人を職業や収入でジャッジするような人って、魅力的ですか？ と僕は思うんですよ。才能もあって優秀なんでしょうけど、つまらんなと思う。

もちろん、たくさん収入を得ていて「皆さんのおかげです」という人は全くつまらなくないですよ。でも自分が上げた成果と比べて誰かを査定する人は、面白くない。そういう人の価値基準に一喜一憂する必要はないというか、「そんなんええやん」と言いたいですけどね。

SNSやメディアの「錯覚」に、焦りすぎない

――SNSやメディアから入ってくる情報によって、自分の生き方が正しいか迷う人も多いようです。

それはまず、仕組みを理解したほうがいいですよね。雑誌には、読者が持っていないものが載っているわけですから。みんなが持っているものが載っていても売れないんです。

ドラマもそうで、夢を追っている登場人物の部屋が「家賃めっちゃ高いやろ」ってなりますよね。あれも全部嘘ですから。子どものころ、不思議だったんですよ。なんで夢を追っている人間の家がこんなに広いんかな、って。

インスタに載っているのも誕生日やお祝い、月1回のデートで行った素敵な場所ばかりだから、「楽しそう……」ってなるけど、みんな普段はそうでもないはずなんで。

そういう世界を目指して、焦りすぎないほうがいい。雑誌に載っているものを持っていないから自分はダメだ、ということにはならないですからね。

協調性とエゴ、両方を育てればいい

――又吉さんは人の目を気にするタイプと公言されていますよね。一方でキャリアのことは、全く周りの目を気にしていないように見えます。

気にしないですね。僕はそもそも本当は、スーパーエゴイストなんですよ。

めちゃくちゃ自己中で、他の人のことはどうでもいいんです。ただ子どものころにそれをやると孤立して、人を傷つけることにもつながっていった。あまりにも我が強すぎて「俺はこうやから、お前らもそうしろ」みたいになって、いろんな失敗をしたんですよ。

それは自分の望んでいる世界じゃないと思って、協調が必要だと気づいてから、人の気持ちをちゃんと考えようと努力してきました。今のスタイルはそこから来ているんです。

僕は厚かましさと繊細さ、ほぼ二重人格ぐらいありますよ 。小説を書いているときが、一番エゴイストな部分を全開で出せています。その図太さを、みんなも育てていったらいいんじゃないかと思います。

前編： 30代で感じる「このままでいいのか」は当たり前。芸人・又吉直樹が語る年齢に応じたキャリアの考え方

プロフィール 又吉直樹（ピース） 又吉直樹（ピース） 1980年大阪府寝屋川市生まれ。吉本興業所属のお笑い芸人、作家。2003年お笑いコンビ「ピース」結成、ボケ担当。2015年『火花』で芥川賞受賞。同作は累計発行部数350万部以上のベストセラーとなる。主な著作に『劇場』『人間』『生きとるわ』など。 X（旧Twitter） @matayoshi0 YouTube ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル 『生きとるわ』（株式会社文藝春秋） X（旧Twitter） @matayoshi0 YouTube ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル 『生きとるわ』（株式会社文藝春秋）

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那